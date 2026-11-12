Las verdades de Pékerman. El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2026 00:00:00 47:24 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Adrián Magnoli hablaron sobre la sanción del TAS al América de Cali por el caso de la inscripción de Yhormar Hurtado. César dijo: “Todos los casos de demandas ante el TAS son individuales, no se pueden hacer de forma colectiva, por eso algunos equipos se retiraron de la demanda. El América pierde los puntos ante el Internacional y le restan dos goles de ese partido, y tres goles más de sanción”. Sobre el tema Adrián agregó: “Creo que el TAS al final favorece al Internacional de Bogotá porque fueron los primeros que se dieron cuenta de que Yhormar Hurtado había incurrido en una falta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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