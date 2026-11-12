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12 nov 2026 Actualizado 19:49

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El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la sanción del TAS al América de Cali por la inscripción de Yhormar Hurtado.

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Las verdades de Pékerman. El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2026

Las verdades de Pékerman. El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Adrián Magnoli hablaron sobre la sanción del TAS al América de Cali por el caso de la inscripción de Yhormar Hurtado. César dijo: “Todos los casos de demandas ante el TAS son individuales, no se pueden hacer de forma colectiva, por eso algunos equipos se retiraron de la demanda. El América pierde los puntos ante el Internacional y le restan dos goles de ese partido, y tres goles más de sanción”. Sobre el tema Adrián agregó: “Creo que el TAS al final favorece al Internacional de Bogotá porque fueron los primeros que se dieron cuenta de que Yhormar Hurtado había incurrido en una falta”.

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