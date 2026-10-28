Álvaro Montero tendría una oferta para ir al fútbol de Europa: Boca Juniors analiza la situación

Álvaro Montero podría tener una oportunidad para continuar su carrera en el fútbol europeo. El arquero colombiano, actualmente vinculado a Boca Juniors, tendría una oferta desde el exterior, según reveló Adrián Magnoli en El Pulso del Fútbol. Por ahora, no se conocen detalles sobre el equipo interesado ni las condiciones de una posible negociación.

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Magnoli destacó el valor que podría alcanzar el guardameta en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta su experiencia y su condición de arquero de la Selección Colombia. En la conversación, se mencionó que una propuesta tendría que ser económicamente importante para que Boca Juniors contemple una eventual salida.

“Es el arquero de Boca, debe costar una plata importante y más si está en un buen momento”, fue uno de los comentarios realizados durante el programa, en referencia a una posible valoración de entre siete y ocho millones de dólares. Sin embargo, esta cifra no corresponde a una oferta confirmada ni a un precio oficial establecido por el club argentino.

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Montero llegó a Boca Juniors después de su etapa en Millonarios, equipo en el que se consolidó como uno de los arqueros destacados del fútbol colombiano. Actualmente, Montero tiene un valor de 2.5 millones de Euros según el portal Transfermarkt. Sin Embargo, el conjunto argentino lo ficho por un total de 3.5 millones.

En lo que va del año, Montero acumula 21 partidos con el club Xeneize, 1890´minutos jugados, siete porterías imbatidas y 18 goles en contra.