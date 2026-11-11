¿Se quedó la Liga sin favoritos? El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre de 2026 00:00:00 51:30 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre el empate entre Once Caldas y Nacional en la Copa Colombia. Campo dijo: “No hay un gran favorito en la liga, pero hay equipos obligados como Nacional por su nómina y por sus contrataciones. Nacional es un equipo que actualmente le cuesta hacer goles”. Sobre el tema César agregó: “Hoy me encontré con varios hinchas de Nacional en Caracol Radio y están aburridos. Todo el primer tiempo fue de Once Caldas, y en la segunda mitad creo que se metió atrás desde muy temprano”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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