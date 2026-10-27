Llegaron a Ibagué los 150 integrantes del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué confirmó el arribó a la ciudad de 150 nuevos hombres y mujeres de la Policía que conformarán el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana que había prometido el presidente, Abelardo de la Espriella, a las ciudades capitales para enfrentar a grupos delincuenciales.

“Ya están los integrantes del BOSUR junto a sus capacidades, vamos a seguir haciendo operaciones especiales en varios sectores en los que mantendremos la fuerza pública para poder tener un impacto”, resaltó John Rojas, secretario de Gobierno de Ibagué.

Además, el general en uso de buen retiro aseguró que “La primera operación es Ocobos de la Patria, en la que el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana participó, este era un compromiso del presidente, Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad urbana”.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, que este grupo de seguridad llega a la ciudad con unas tareas importantes, entre ellas más orden, más presencia, más autoridad y más tranquilidad. “Son 150 policías especiales que vienen a unas tareas ya diagnosticadas y evaluadas por parte de inteligencia y el Gobierno nacional, que priorizó a Ibagué”.

La primera operación en la que participó el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana se realizó en un sector conocido como la calle del Bronx ubicado entre las carreras Cuarta y Tercera de Ibagué en la que se impactó la delincuencia que opera esta zona de la capital del Tolima.