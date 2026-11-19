Penelope Robin presenta ‘El Chihuahua Siempre Ladra’, un EP que rompe las barreras de los géneros
La artista colombiana lanzó un proyecto de cinco canciones, producido en su totalidad por ella, que explora sonidos como el indie pop, R&B, country western, afro house y corridos tumbados.
Colombia
La cantante y productora Penelope Robin presenta El Chihuahua Siempre Ladra, un EP de cinco canciones con el que busca mostrar su identidad artística y explorar diferentes sonidos sin limitarse a un género musical. El proyecto fue producido en su totalidad por la artista y está acompañado por un cortometraje de 18 minutos que complementa su propuesta sonora y visual.
La producción reúne influencias del indie pop, R&B, country western, afro house, corridos tumbados y pop, que se integran en una propuesta con sello propio. Según Penelope Robin, el objetivo no fue construir una fusión de estilos, sino presentar una identidad musical que refleje sus experiencias, contradicciones e influencias.
“Este EP es todo lo que soy, mis influencias, mis contradicciones, mis colores, no lo hice para encajar en ningún género — lo hice para finalmente sonar a lo que soy yo, a lo que he venido explorando con la música desde niña, y a lo que le quiero mostrar al público, mi esencia, mi manera de decir las cosas y mi sonido propio”, expresó la artista.
Cinco canciones que cuentan una historia
El EP está compuesto por cinco temas, cada uno con una narrativa particular que, en conjunto, construye el universo personal de la cantante:
- Pescadora: abre el proyecto con una historia sobre el despertar después de una ruptura sentimental y la recuperación del amor propio.
- Dulce como miel: es el focus track y aborda las contradicciones entre las expectativas sociales y la identidad personal.
- Pintada en la pared: explora las presiones que enfrentan las mujeres en la industria musical y la necesidad de responder a las exigencias de quienes tienen poder.
- Robamigos: habla del miedo a quedarse solo y a ser reemplazado por otras personas en los círculos de amistad.
- Bungee: cierra el EP con una propuesta marcada por la velocidad, la libertad y la decisión de perseguir los sueños sin miedo.