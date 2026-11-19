Colombia

La cantante y productora Penelope Robin presenta El Chihuahua Siempre Ladra, un EP de cinco canciones con el que busca mostrar su identidad artística y explorar diferentes sonidos sin limitarse a un género musical. El proyecto fue producido en su totalidad por la artista y está acompañado por un cortometraje de 18 minutos que complementa su propuesta sonora y visual.

La producción reúne influencias del indie pop, R&B, country western, afro house, corridos tumbados y pop, que se integran en una propuesta con sello propio. Según Penelope Robin, el objetivo no fue construir una fusión de estilos, sino presentar una identidad musical que refleje sus experiencias, contradicciones e influencias.

“Este EP es todo lo que soy, mis influencias, mis contradicciones, mis colores, no lo hice para encajar en ningún género — lo hice para finalmente sonar a lo que soy yo, a lo que he venido explorando con la música desde niña, y a lo que le quiero mostrar al público, mi esencia, mi manera de decir las cosas y mi sonido propio”, expresó la artista.

Cinco canciones que cuentan una historia

El EP está compuesto por cinco temas, cada uno con una narrativa particular que, en conjunto, construye el universo personal de la cantante: