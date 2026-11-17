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Gobernador de Huila denunció ola de violencia de grupos armados y pidió dotar mejor a fuerza pública

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del incremento de la ola de violencia por los ataques de grupos armados contra infraestructura del departamento y la fuerza pública.

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“Se ve una agresiva acción de estos grupos al margen de la ley. Con tecnología nos afectan mucho. Ahora se acercan mucho a la capital (Neiva), como lo es la ola de ataques del fin de semana”, indicó.

Mencionó también que, en materia económica, Huila estaba progresando, pues se consolidó como la primera región productora de café, su desempleo estaba por debajo de la media nacional e incluso habían aumentado las exportaciones; sin embargo, señaló que la violencia los afecta.

“Ahora nos está afectando el tema de la violencia, como el de las antiguas Farc”, sostuvo.

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Ante la situación, pidió al Gobierno Nacional “meterle plata a la fuerza pública”, presupuestando mejor los dineros del Ministerio de Defensa. “Tienen que dotar la fuerza pública de tecnología”, expresó.

Escuche la entrevista completa aquí: