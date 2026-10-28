Gaula alerta por tercerización de delitos de grupos como el Clan del Golfo en ciudades como Bogotá

El Ejército Nacional alertó sobre la tercerización de actividades criminales por parte de grupos armados organizados, que recurren a bandas delincuenciales locales para ejecutar delitos como el microtráfico, la extorsión y los secuestros selectivos en entornos urbanos. Según el Gaula Militar, con corte al 26 de octubre de 2026, las operaciones contra las actividades de financiación de estas organizaciones dejan más de 1.900 personas capturadas.

El coronel Styk Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militares, explicó que estas estructuras recurren a grupos delincuenciales más pequeños para ampliar sus actividades ilegales y obtener recursos.

“Empiezan con grupos criminales delincuenciales pequeños que los adhieren a su organización y luego también utilizan el secuestro para presionar aún más en algunos cobros”, señaló el oficial.

De acuerdo con el Ejército, los grupos armados organizados buscan establecer alianzas con bandas que ya operan en los territorios e imponer porcentajes sobre sus actividades criminales. Estas prácticas incluyen el control del microtráfico, las extorsiones a comerciantes y los secuestros selectivos para ejercer presión sobre las víctimas.

Las autoridades también han identificado el uso del sicariato para disputar espacios territoriales destinados a la distribución de sustancias psicoactivas. Frente a esta situación, el coronel Reyes Monsalve advirtió que estos hechos corresponden a disputas entre estructuras delincuenciales por el control territorial.

“Estos delitos nunca son una limpieza social, siempre son conflictos entre bandas delincuenciales por ganar un territorio”, afirmó.

Bogotá, entre las ciudades bajo análisis

Otro de los aspectos identificados por la inteligencia militar es la posible expansión de estas dinámicas hacia entornos urbanos donde algunos grupos armados organizados no tenían presencia tradicional.

En Bogotá, las investigaciones de inteligencia militar han identificado una posible tercerización de actividades relacionadas con las finanzas ilegales del Clan del Golfo.

El objetivo es establecer los vínculos entre las estructuras que ejecutan los delitos y las organizaciones que presuntamente se benefician económicamente de ellos.

El Ejército también alertó sobre el uso de redes sociales para organizar eventos que pueden convertirse en escenarios para el desarrollo de actividades ilícitas. Según la inteligencia militar, los delincuentes estudian previamente los lugares y segmentan al público invitado para facilitar acciones relacionadas con el microtráfico, la extorsión y algunos secuestros selectivos.

Más de $5.900 millones que dejaron de ingresar a las rentas criminales

El balance del Gaula Militar, con corte al 26 de octubre de 2026, reporta más de 1.900 personas capturadas y 30 muertes en desarrollo de operaciones militares contra las actividades de financiación de los grupos armados organizados.

Además, el Ejército informó que se dejaron de pagar más de 5.900 millones de pesos a las rentas criminales y que fueron incautadas más de 24 toneladas de estupefacientes.

La institución señaló que las labores de inteligencia permiten orientar las operaciones hacia las estructuras y actividades que contribuyen a financiar estas organizaciones, mediante el trabajo articulado con las autoridades competentes.

El coronel Styk Reyes Monsalve aseguró que las autoridades combatirán a las bandas delincuenciales independientemente de que actúen directamente o mantengan alianzas con organizaciones criminales de mayor alcance.

“Lo más importante es que la comunidad tenga claro que cualquier grupo delincuencial puede estar aliado con un grupo de mayor impacto. Nosotros los vamos a combatir de igual forma, y el mensaje para estas bandas criminales es que el delito, pena o castigo va a ser el mismo sin ninguna contemplación por parte de la ley y la autoridad”, manifestó.