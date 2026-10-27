Vida y Obra 2026: el premio que reconoce a quienes construyen cultura en Bogotá

El premio Vida y Obra se entrega desde la Alcaldía de Bogotá en alianza con la Secretaría distrital de Cultura, Recreación y Deporte, buscando poder resaltar la cultura como un movilizador social importante y a las personas que dedican su vida a ella, cómo merecedoras de reconocimiento.

Para la edición de este año, se realizó una invitación cultural con 74 postulaciones. En primera instancia, se seleccionaron 25 candidatos, 16 en la categoría de Vida y Obra Artística y 9 en la de Vida y Obra y Gestión Cultural. A través de un segundo filtro, un comité de selección realizó una valoración de los preseleccionados a partir de dos criterios: su contribución a la cultura y la conexión que generaron con el contexto.

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Así las cosas, el premio Vida y Obra de este año se le otorga al maestro en artes escénicas, Misael Torres y a la lideresa social, Margarita Ramírez, que desde lugares diferentes aportan el legado de toda una vida dedicada a la cultura a Bogotá y al país.

“Queremos reconocer a quienes, con su creatividad, persistencia y compromiso, han construido un legado para la ciudad y han demostrado que la cultura es también una fuerza para encontrarnos, organizarnos y transformar nuestras realidades ”

(Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá)

¿Quiénes son los ganadores?

Misael Torres Pérez, es actor, director y dramaturgo. Durante más de 5 décadas ha dedicado su vida al teatro, que entiende cómo una forma de “narrar el país, reconocer sus tradiciones y conectar la creación contemporánea con la memoria colectiva.”

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En 1979 fundó el Nuevo Teatro de Pantomima, la primera compañía de mimos de Colombia y en 1984, El Ensamblaje, una experiencia que articuló el teatro con otras manifestaciones artísticas alrededor del Colombia.

Durante su carrera se interesó especialmente por investigar la relación del teatro con las festividades típicas del país, sus expresiones populares, sus personajes y las celebraciones que, en suma, dan forma a una identidad cultural colombiana muy particular. Las formas teatrales híbridas y mestizas de América Latina también hicieron parte de esa investigación.

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Con el premio Vida y Obra en la categoría de Gestión Cultural se destaca el legado cultural de Misael Torres, con más de 50 años dedicados a ampliar las posibilidades para hacer teatro en Colombia y a reivindicar la festividad popular “cómo territorio vivo de creación, encuentro y expresión cultural.”

“Pienso que en el trabajo que yo he realizado ha ocurrido un fenómeno muy importante. En todas mis obras siempre hay un pedazo de memoria de las diferentes regiones del país y las he traído a Bogotá, en escenarios públicos, parques y demás. ” (Misael Torres)

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Por otro lado, el legado de Margarita Ramírez Santos, lideresa social en Ciudad Bolívar, demuestra que la cultura también es participación ciudadana, organización de mujeres y trabajo comunitario.

La mujer lideró activamente procesos de representación política y ciudadana en la localidad que abrieron espacios para la participación de las mujeres.

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En 1994 fue elegida consejera territorial y reelegida hasta el año 2000. Desde este rol impulsó el Movimiento de Mujeres de Ciudad Bolívar y ayudó a conformar la Red de Organizaciones de Mujeres, que contribuyeron significativamente a visibilizar sus necesidades y propiciar la construcción social en el territorio.

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La juventud y la niñez también han sido prioridad durante su vida. El Colectivo Huitaca llevó el talento de jóvenes de Ciudad Bolivar a participar en escenarios internacionales y la dirección del jardín infantil Mi Pequeño Refugio, aportó al cuidado y a la protección de la primera infancia en la localidad.

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“Orgullosa de poder compartir con el distrito y con mi gente este reconocimiento que recibo a mis 79 años. Para mi es muy complaciente, porque a veces uno hace y hace, y uno siente que no tiene un sentido.

Hoy veo que sí hay un sentido por la cultura y por este quehacer, sobre todo cuando le ponemos ese amor y empeño junto a los jóvenes, los niños y las mujeres.”

(Margarita Ramírez Santos)

Finalmente, la entrega del premio Vida y Obra 2026 le entrega 70 millones de pesos a cada ganador, con el fin de reconocer a quiénes han dedicado décadas a crear, formar y acompañar procesos culturales, “que trascienden sus propios recorridos y se convierten en parte de la memoria colectiva de la ciudad.”