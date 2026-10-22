Pivijay tendrá Centro de Vida para más de 450 adultos mayores: inversión supera los $7.600 millones

La gobernadora Margarita Guerra dio inicio a las obras del Centro de Vida para adultos mayores en Pivijay. Foto: Gobernación del Magdalena

Más de 450 adultos mayores de Pivijay serán los beneficiarios del nuevo Centro de Vida que comenzó a construirse en este municipio del Magdalena, tras el inicio de las obras encabezado por la gobernadora Margarita Guerra y el alcalde Jorge Iván Salah.

El proyecto cuenta con una inversión de $7.672 millones, que incluye la construcción, la interventoría y la dotación de la infraestructura. La iniciativa busca ampliar los espacios disponibles para la atención y el encuentro de esta población.

De acuerdo con los diseños, el centro se levantará en un lote de aproximadamente 2.533 metros cuadrados. La edificación tendrá un área de 888 metros cuadrados y dispondrá de salones para actividades, gimnasio, cocina, comedor, consultorio, enfermería, oficinas administrativas y zonas verdes.

La infraestructura está proyectada para facilitar actividades físicas y recreativas, encuentros comunitarios y servicios orientados al bienestar de los adultos mayores. La Gobernación señaló que la iniciativa forma parte de la denominada Maratón de Resultados que adelanta la administración departamental.

Durante el inicio de los trabajos, Margarita Guerra destacó que el proyecto busca ofrecer condiciones adecuadas para la alimentación, la socialización y el desarrollo de habilidades de los beneficiarios.

El líder comunal José Collazos también se refirió a la intervención y señaló que esta se suma a otras acciones anunciadas para el municipio, entre ellas la vía Paraíso-El Ramal y las entregas de ayudas humanitarias en Salaminita.

Con este proyecto, Pivijay se sumará a los municipios del Magdalena que cuentan con este tipo de infraestructura, como Guamal, El Banco y Chibolo, según la información entregada por la administración departamental.

La construcción del centro permitirá ampliar la capacidad de atención para los adultos mayores del municipio. Su impacto dependerá de la ejecución de las obras y de la puesta en funcionamiento de los servicios previstos.