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26 oct 2026 Actualizado 17:11

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Hip Hop al Parque 2026 cerró dos jornadas de música, breaking y arte urbano en Bogotá

El Parque Metropolitano Simón Bolívar recibió la edición número 28 del festival, con artistas nacionales e internacionales, competencias de baile y actividades culturales que destacaron el papel de los barrios en la historia del hip hop.

Créditos: @lpvive / Idartes

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Bogotá vivió un fin de semana dedicado a la cultura urbana con la edición número 28 de Hip Hop al Parque 2026, que se realizó el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El encuentro reunió propuestas musicales de Colombia y otros países, además de actividades relacionadas con el baile, el arte y la literatura.

Bajo el concepto ‘En la esquina se escribe la historia’, el festival puso en el centro las experiencias de los barrios y los espacios donde se construyen las expresiones de la cultura hip hop. La programación incluyó presentaciones de rap, competencias de breaking y una exhibición de Red Bull Batalla.

Artistas nacionales e internacionales en la tarima

Durante la primera jornada se presentaron artistas como Hispana, de México; La Dupla, de España; Lianna, de Medellín; ZetaZeta y Ali A.K.A. Mind, representante de Bogotá, quien estuvo a cargo del cierre musical del sábado.

El domingo, la programación continuó con propuestas como Kain Amnistía, Potsikei, de Francia; Izla, de Cali; Da Guedes, de Brasil, y los estadounidenses Rah Digga y Rampage. El cierre estuvo a cargo del rapero chileno Portavoz junto a DJ Jopsen.

Más que conciertos: una cultura que se expresa de distintas formas

Hip Hop al Parque también abrió espacio para las batallas de breaking, las intervenciones de arte urbano, los emprendimientos y las actividades literarias. Estas propuestas complementaron la programación musical y mostraron otras formas en las que se manifiesta esta cultura.

Con entrada libre para mayores de 14 años, el festival volvió a reunir diferentes generaciones alrededor del rap y sus expresiones artísticas. La edición de 2026 destacó la relación entre la música, la identidad y las historias que nacen en las calles y los barrios de Bogotá.

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