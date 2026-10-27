Santa Marta tendrá el primer Centro de Innovación Tecnología y Emprendimiento

Santa Marta

La ciudad consolidará la Casa MIC (Mercado de Innovación y Competitividad), el primer Centro de Innovación, Tecnología y Emprendimiento en la historia de la ciudad. Este proyecto se materializa gracias a una infraestructura de más de 1.200 metros cuadrados, entregada en comodato por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, cuya remodelación y habilitación total estará financiada con recursos propios del Distrito por un valor superior a los 5.000 millones de pesos.

“Seguimos cumpliendo a la ciudad, vamos a tener un verdadero sitio para los emprendedores. Teníamos unas mesas con cuatro sillas rimax y un titulo bien grande, ahora si vamos a tener una verdadera casa para los emprendedores”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

La Casa MIC funcionará como un hub estratégico para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), articulando capacidades para impactar a más de 19.000 empresarios formalizados y a más de 8.000 unidades productivas de la Ruta 500+.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y su Junta Directiva destacan Casa MIC como un logro de ciudad que recoge años de visión y articulación por el desarrollo empresarial de Santa Marta.

“Para nosotros es muy satisfactorio porque fue el primer legado que nos dejó nuestra primera presidenta ejecutiva en este periodo como fue Silvia Elena Medina, ha sido un proyecto donde se ha trabajado de manera incansable y es muy satisfactorio verlo”, dijo Oscar Gómez, presidente de la Junta Directiva Cámara de Comercio.

Adicionalmente, este espacio dinamizará la economía local al integrar la oferta institucional del Distrito para el desarrollo económico. En sus instalaciones operarán la Agencia Pública de Empleo, la Ventanilla Única de Trámites, la Sala Ruta Lab y los programas especializados orientados a la agroecnotecnología, el turismo sostenible, la bioeconomía, la economía azul y la internacionalización de empresas.

“Ya tenemos esa ruta andando, todo lo que hemos avanzado en cooperación internacional. Seguimos teniendo a disposición nuestro programa de la ruta 500+ y va a seguir funcionando de la misma forma, y lo que va a pasar es que una vez entre en funcionamiento Casa Mic es que va a tener un lugar físico no solamente una plataforma”, dijo el secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta, Frank Cuao.