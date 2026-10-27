Puerto de Santa Marta registra más de 42 millones de toneladas de carga movilizadas en el 2025/ DIMAR

Santa Marta

Con más de 42 millones de toneladas de carga internacional movilizadas en 2025, Santa Marta registra el mayor volumen de graneles entre los principales puertos del país, superando a Cartagena con 31,7 millones de toneladas, y Buenaventura, con 19,6 millones.

Estas cifras consolidan a la zona portuaria Santa Marta - Ciénaga como un enlace estratégico para el comercio exterior, la conectividad marítima y la competitividad logística de Colombia, con un flujo estimado de entre 1.650 y 1.696 arribos anuales de buques internacionales, en los últimos años.

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La dinámica de la ciudad también se refleja en el tráfico náutico, con más de 46.000 movimientos nacionales al año, más de 29.000 embarques de pasajeros y cerca de 16.000 operaciones anuales de actividades náuticas recreativas.