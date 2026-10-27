Retiran 52 toneladas de residuos sólidos tras las lluvias en Santa Marta

Santa Marta

Un total de 52 toneladas de residuos sólidos han sido recolectadas en diferentes sectores de Santa Marta, como parte de las labores de limpieza adelantadas tras las fuertes lluvias registradas el pasado 24 de octubre, que dejaron acumulación de desechos en varios puntos de la ciudad.

Según la información entregada por la empresa de servicios públicos ESSMAR, se avanza con jornadas de limpieza en puntos críticos y sectores como El Rodadero, Bastidas, Playa Los Cocos, San Martín y Bahía Linda, para retirar los residuos acumulados.

Las jornadas se desarrollan de manera articulada con la empresa ATESA y otras entidades responsables del manejo de residuos y la atención de las zonas impactadas por las precipitaciones.

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La acumulación de desechos después de las lluvias representa un reto para la limpieza de calles y espacios públicos, por lo que las autoridades mantienen las labores para mitigar las afectaciones y mejorar las condiciones de los sectores intervenidos.