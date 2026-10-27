En Santa Marta se inauguró la octava Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, FilSMar/ UNIMAG.

Santa Marta

En Santa Marta se inauguró la octava Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FilSMar “Ciénaga Grande de Santa Marta, territorio de agua convertido en palabra”.

Durante el acto inaugural, Pablo Vera Salazar, rector de la institución , presidió el evento en el que destacó la importancia de convertir los libros en protagonistas de los espacios educativos e hizo énfasis en la necesidad de volver a lo esencial de la educación.

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La FilSMar desarrolla una programación que desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, reúne literatura, pensamiento, artes y cultura, con una mirada especial hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta, territorio de gran riqueza ambiental, histórica y cultural.