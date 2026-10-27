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27 oct 2026 Actualizado 12:45

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Putumayo registra diez asesinatos de líderes campesinos y crece el desplazamiento en zonas rurales

Cinco líderes han sido asesinados en menos de dos meses, comunidades de Puerto Guzmán y Leguizamo sufren desplazamientos.

Las familias afectadas se trasladan hacia los departamentos del Caquetá, Huila. Foto Relacionada.

Las familias afectadas se trasladan hacia los departamentos del Caquetá, Huila. Foto Relacionada.

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Alrededor de diez dirigentes campesinos han sido asesinados en el departamento del Putumayo. Según la denuncia, todas las víctimas integraban juntas de acción comunal en zonas rurales. Los hechos, se han hecho más evidentes durante los últimos dos meses, periodo en el que la violencia contra los líderes sociales ha aumentado en esta región.

De acuerdo con la información conocida, cinco de estos casos ocurrieron en menos de dos meses y estarían relacionados con incursiones armadas de grupos ilegales en un mismo territorio. A esta situación se suman los desplazamientos silenciosos de familias y los confinamientos que han afectado a veredas e inspecciones rurales.

Yuri Quintero, Defensora de Derechos Humanos, afirmo que “establecer la cantidad exacta de personas desplazadas resulta complejo, debido a que las salidas de las comunidades se producen de manera gradual y discreta, por razones de seguridad. El temor entre los habitantes dificulta la recopilación de información y la consolidación de cifras oficiales”.

Las principales afectaciones se concentran en áreas rurales de los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo. Allí, las comunidades también han tenido que enfrentar situaciones de confinamiento. Según lo señalado, muchas de las familias afectadas se trasladan hacia los departamentos del Caquetá, Huila, y a otras zonas del centro del país.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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