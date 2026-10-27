En alerta organismos de socorro de Neiva, por incrementos de incendios forestales y estructurales

Neiva

En Neiva se puso nuevamente en funcionamiento la Sala de Crisis de la Comisión de Incendios Forestales, con el fin de fortalecer la prevención y la atención de emergencias. La decisión se tomó tras las conflagraciones registradas en sectores como San Luis, el cerro de Chiflón y Normandía, en el área rural de la capital huilense.

En la reunión participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Defensoría del Pueblo. Las entidades coordinaron acciones para mejorar la capacidad de respuesta, establecer medidas preventivas y evitar que nuevos incendios se extiendan a otras zonas del municipio.

Por otra parte, durante la misma jornada, los bomberos atendieron una emergencia en el conjunto residencial Torres de Alejandría, donde fue necesario disponer de dos máquinas y ocho unidades para controlar la situación. El incidente dejó daños materiales y una mascota afectada, que fue trasladada a un centro veterinario. Según el reporte, no hubo personas lesionadas.

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Se mantiene el seguimiento a las zonas afectadas mediante el uso de drones, herramientas que permiten observar el comportamiento del fuego y orientar oportunamente el trabajo de los organismos de socorro. El llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan ocasionar incendios.