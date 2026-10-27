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27 oct 2026 Actualizado 12:54

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En alerta organismos de socorro de Neiva, por incrementos de incendios forestales y estructurales

Organismos de socorro refuerzan acciones ante incendios en San Luis, Chiflón y Normandía, zona rural de Neiva.

El incidente dejó daños materiales y una mascota afectada. Foto Gestión de Riesgo.

El incidente dejó daños materiales y una mascota afectada. Foto Gestión de Riesgo.

El incidente dejó daños materiales y una mascota afectada. Foto Gestión de Riesgo.
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En Neiva se puso nuevamente en funcionamiento la Sala de Crisis de la Comisión de Incendios Forestales, con el fin de fortalecer la prevención y la atención de emergencias. La decisión se tomó tras las conflagraciones registradas en sectores como San Luis, el cerro de Chiflón y Normandía, en el área rural de la capital huilense.

En la reunión participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Defensoría del Pueblo. Las entidades coordinaron acciones para mejorar la capacidad de respuesta, establecer medidas preventivas y evitar que nuevos incendios se extiendan a otras zonas del municipio.

Por otra parte, durante la misma jornada, los bomberos atendieron una emergencia en el conjunto residencial Torres de Alejandría, donde fue necesario disponer de dos máquinas y ocho unidades para controlar la situación. El incidente dejó daños materiales y una mascota afectada, que fue trasladada a un centro veterinario. Según el reporte, no hubo personas lesionadas.

Se mantiene el seguimiento a las zonas afectadas mediante el uso de drones, herramientas que permiten observar el comportamiento del fuego y orientar oportunamente el trabajo de los organismos de socorro. El llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan ocasionar incendios.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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