Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 22:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Investigan asesinato de seis personas en zona rural de Suaza, Huila

Seis personas habrían sido asesinadas en la vereda La Palma, en un hecho que es materia de investigación.

Investigan presunto homicidio múltiple en zona rural de Suaza. Foto Relacionada

Investigan presunto homicidio múltiple en zona rural de Suaza. Foto Relacionada

Investigan presunto homicidio múltiple en zona rural de Suaza. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Un presunto homicidio múltiple fue reportado en la vereda La Palma, zona rural de Suaza, en el sur del Huila, cerca de los límites con Caquetá. De acuerdo con información preliminar, seis personas habrían muerto por impactos de arma de fuego.

La Policía Nacional confirmó que, en coordinación con el Ejército y el CTI de la Fiscalía, adelanta labores operativas y de verificación para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, el caso estaría relacionado con una posible extorsión. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y tampoco se ha establecido la identidad de las víctimas ni la de los responsables.

En medio de los hechos, un vehículo habría sido incinerado. Las autoridades continúan con las investigaciones y señalaron que entregarán información oficial una vez se confirmen los detalles de lo ocurrido.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado