Investigan asesinato de seis personas en zona rural de Suaza, Huila

Neiva

Un presunto homicidio múltiple fue reportado en la vereda La Palma, zona rural de Suaza, en el sur del Huila, cerca de los límites con Caquetá. De acuerdo con información preliminar, seis personas habrían muerto por impactos de arma de fuego.

La Policía Nacional confirmó que, en coordinación con el Ejército y el CTI de la Fiscalía, adelanta labores operativas y de verificación para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, el caso estaría relacionado con una posible extorsión. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y tampoco se ha establecido la identidad de las víctimas ni la de los responsables.

En medio de los hechos, un vehículo habría sido incinerado. Las autoridades continúan con las investigaciones y señalaron que entregarán información oficial una vez se confirmen los detalles de lo ocurrido.