Paralizadas obras de acueducto en sur del Atlántico por deudas salariales

Pese al acto de inicio de obras realizado en abril de 2026 por la Gobernación del Atlántico, la construcción del acueducto del corregimiento de Villa Rosa, en el municipio de Repelón, permanece suspendida desde hace aproximadamente dos meses, según denuncian los habitantes.

La deuda es especialmente con cerca de 60 trabajadores con mano de obra no calificada. Esta situación, aseguró, ha generado preocupación entre los habitantes, que esperan la culminación del proyecto para solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable.

La obra cuenta con una inversión de $11.310 millones, fue adjudicado al consorcio San Charbel y tiene como objetivo beneficiar a 4.813 habitantes de Villa Rosa. El proyecto contempla una planta de tratamiento de agua potable, redes de distribución, infraestructura de bombeo, tanques de almacenamiento y 1.009 conexiones domiciliarias, con la meta de garantizar el suministro continuo de agua durante las 24 horas del día.

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“Ahora mismo está metiendo tubería, y están construyendo el ataque de almacenamiento, pero esas obras están suspendidas debido a que los trabajadores no se las han cancelado y han decidido para las obras”, manifestó Francisco Pérez, líder comunal en corregimiento de Villa Rosa.

La paralización prolonga las dificultades de acceso al agua en Villa Rosa. La comunidad suele trasladarse hasta Arenal, en Bolívar para abastecerse. Además, cada 15 días llegan carrotanques enviados por la Gobernación, que abastecen cinco depósitos de 5.000 litros cada uno, aunque el suministro se agota rápidamente.