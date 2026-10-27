Buenos Aires tendrá vuelos directos a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana
El alcalde Alejandro Char anunció que, inicialmente, serán cuatro vuelos directos operados por Latam.
Los hinchas de Boca Juniors podrán arribar a Barranquilla en vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.
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El anuncio lo hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char tras confirmar que la aerolínea Latam ofrecerá cuatro vuelos inicialmente.
“Para que los hinchas argentinos lleguen a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol, la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro”, indicó.
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