Buenos Aires tendrá vuelos directos a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana

Los hinchas de Boca Juniors podrán arribar a Barranquilla en vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

El anuncio lo hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char tras confirmar que la aerolínea Latam ofrecerá cuatro vuelos inicialmente.

“Para que los hinchas argentinos lleguen a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol, la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro”, indicó.

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