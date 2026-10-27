Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 oct 2026 Actualizado 18:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

“El equipo tratante reporta signos de mejoría en su evolución”: clínica sobre Kbeto Zuleta

El artista vallenato permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Kbeto Zuleta. Foto: Instagram.

Kbeto Zuleta. Foto: Instagram.

Kbeto Zuleta. Foto: Instagram.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La Clínica Regional de Especialistas de Bosconia, Cesar dio a conocer que el artista vallenato Kbeto Zuleta continúa en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica, y el equipo tratante reporta “signos de mejoría en su evolución”.

“Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente, por lo que su recuperación continúa en seguimiento”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Poncho Zuleta, padre de Kbeto Zuleta llegó en la tarde de este martes a la Clínica para acompañar su hijo.

Mientras tanto, el acordeonero Efraín Zuleta fue dado de alta en horas de la noche de este martes, 26 de octubre.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado