“El equipo tratante reporta signos de mejoría en su evolución”: clínica sobre Kbeto Zuleta

La Clínica Regional de Especialistas de Bosconia, Cesar dio a conocer que el artista vallenato Kbeto Zuleta continúa en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica, y el equipo tratante reporta “signos de mejoría en su evolución”.

“Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente, por lo que su recuperación continúa en seguimiento”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Poncho Zuleta, padre de Kbeto Zuleta llegó en la tarde de este martes a la Clínica para acompañar su hijo.

Mientras tanto, el acordeonero Efraín Zuleta fue dado de alta en horas de la noche de este martes, 26 de octubre.