Capturan a ‘El Negro’, señalado de extorsiones en el barrio Santa María, en Barranquilla

Alias 'El Negro', señalado de ser uno de los dinamizadores de la extorsión en Barranquilla. Foto: Policía Nacional.

La Policía reportó la captura de alias ‘El Negro’, presunto miembro de ‘Los Costeños’ y es señalado de ser uno de los dinamizadores de la extorsión a establecimientos comerciales del barrio Santa María, en el sur de Barranquilla.

Según la Policía, durante el allanamiento le incautaron “tres armas de fuego, 126 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores y 30 millones de pesos en efectivo, dinero que, al parecer, sería producto de las exigencias extorsivas”.

Asimismo, en el lugar done fue capturado sería utilizado como centro de copio para almacenar armas de fuego y otros elementos que, al parecer, estarían relacionados con la planeación y ejecución de actividades delictivas en Barranquilla.

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“Continuamos desarrollando operaciones contundentes y articuladas para debilitar las capacidades de las estructuras criminales y cerrarles el paso a la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana”, indicó la General Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana.