Ofrecen $30 millones por información sobre el secuestro de una joven en Guacarí, Valle

Una recompensa de hasta 30 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita ubicar a una joven de 19 años secuestrada en Guacarí, centro del Valle del Cauca. El anuncio se hizo tras un consejo de seguridad con participación de la Gobernación, la Alcaldía, la Policía y el Ejército.

El comandante de la Policía Valle, coronel Amaury Aguilera, confirmó que desde que se conoció el caso fueron desplegados operativos conjuntos con el Ejército Nacional y los grupos Gaula para encontrar a la víctima y capturar a los responsables.

La alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía Betínez, anunció la recompensa de 30 millones de pesos para quienes suministren información certera que permita orientar las operaciones y lograr la liberación de la joven.

Las autoridades habilitaron la línea 321 394 7235 y el número 165 del Gaula para recibir información relacionada con el caso.

El secuestro ocurrió hacia las 5:12 de la mañana, cuando la joven llegó con su novio a una panadería de la que su padre sería propietario. Según la información preliminar y las cámaras de seguridad, tres hombres armados ingresaron al establecimiento, intimidaron a la pareja y al panadero, y obligaron a la mujer a subir a una camioneta negra.

Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos en Guacarí y sectores cercanos mientras avanzan las labores para establecer el paradero de la víctima