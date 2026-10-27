Oficina de Interpol en el Valle reporta 50 capturas de personas con Circular Roja

Se han capturado ciudadanos de ocho nacionalidades por delitos como narcotráfico, homicidio y crimen organizado.

En el Valle del Cauca en menos de dos años que lleva operando y trabajando la Oficina de Interpol en el departamento, aumentó capturas internacionales de personas buscadas mediante Circular Roja.

Se pasó de 18 a 49 capturas mediante circular roja por parte de la Oficina de Interpol en el Valle del Cauca.

De los 21 meses que lleva esta unidad, la Interpol Colombia, se han aumentado un 190% las capturas, las retenciones que se han realizado por orden judicial.

Según las autoridades, se han capturado ciudadanos de ocho nacionalidades por delitos como narcotráfico, homicidio y crimen organizado. Además, se ha fortalecido la cooperación internacional mediante la interacción con 14 países que requieren a prófugos.

La Oficina de Interpol en Cali fue inaugurada oficialmente el 1 de agosto de 2025, pero con operación desde febrero de ese año 2026, para mejorar sus capacidades, combatir el crimen transnacional y fortalecer la seguridad territorial.