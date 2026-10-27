A prisión agente de tránsito de Cali por intentar disparar a policías y amenazar a clientes

Un agente de tránsito de Cali fue capturado luego de presuntamente amenazar con un arma de fuego a clientes de una panadería, intentar disparar contra policías y agredir físicamente a su padre durante hechos ocurridos en la madrugada del pasado 25 de octubre.

El caso comenzó cuando uniformados fueron alertados sobre un hombre armado que intimidaba a varias personas en un establecimiento comercial del barrio Villa del Prado. Al llegar al sitio, los policías fueron informados de que el sospechoso había huido a pie por la carrera 5, según la Policía Metropolitana de Cali.

Los uniformados iniciaron la búsqueda y lo interceptaron a pocos metros. Durante el procedimiento de registro, el hombre habría sacado un arma de fuego que llevaba en la pretina del pantalón e intentado accionarla contra los policías, pero el arma no se disparó.

Tras el intento de agresión, el señalado arrojó el arma por una ventana de su residencia, ubicada en el barrio Brisas del Guabito, e ingresó al antejardín, donde cerró la reja de seguridad. Desde el interior habría insultado y amenazado de muerte a los uniformados.

La situación escaló cuando el hombre presuntamente agredió físicamente a su padre, quien intentaba calmarlo. Ante el riesgo para el adulto mayor, los policías ingresaron a la vivienda y lograron capturarlo.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario y carcelario.

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Javier Moncayo, confirmó que el capturado es un agente de tránsito vinculado a la entidad mediante un nombramiento temporal. Según explicó, el funcionario se encontraba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos.

Moncayo rechazó lo sucedido y aseguró que la Secretaría adelanta gestiones para evitar que el agente regrese a la entidad. También pidió a los organismos de control y a la Policía Nacional que se apliquen las medidas legales correspondientes.

El secretario indicó que no tenían antecedentes de una situación de esta magnitud relacionada con el agente, quien llevaba varios años prestando sus servicios a la Secretaría de Movilidad.