Designan a Victoria Castillo como nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué designó a la Ingeniera, Victoria Castillo González, como nueva presidente ejecutiva tras dar por terminado el contrato con Carlos Enciso quien se desempeñó en el cargo desde el 30 de julio de 2024.

“La decisión institucional se adoptó en sesión de Junta Directiva, dando por terminado el contrato laboral del ingeniero Carlos Hernando Enciso Pérez”, reveló la Cámara de Comercio en un comunicado a la opinión pública.

Según la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, la decisión de designar a Victoria Castillo se basó en los resultados del proceso de selección y meritocracia adelantado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) año 2024.

“La Junta Directiva expresa su agradecimiento al ingeniero Enciso Pérez por su dedicación y compromiso al frente de la Entidad durante su periodo de administración, deseándole éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, indicó la Junta Directiva.

Victoria Castillo, exgerente de la Fábrica de Licores del Tolima, se convierte en la primera mujer que llega en propiedad a la Presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué. Castillo Gonzáles tiene un amplio recorrido en el sector público en el departamento del Tolima y otras regiones.

“La Cámara de Comercio de Ibagué reafirma su misión y visión institucional como aliada estratégica de los comerciantes, emprendedores y empresarios del territorio, asegurando un liderazgo enfocado en la transparencia, la solidez gerencial y la ejecución de proyectos de alto impacto para la región”, puntualizó la Junta Directiva.

Dato: Victoria Castillo ha ostentado varios cargos en el sector público en representación del sector liderado José Elver Hernández conocido en la política como ‘Choco’.