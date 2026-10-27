Las autoridades de Ibagué recuperaron de las manos de la delincuencia la calle del Bronx

Ibagué

Caracol Radio conoció el balance que dejó la operación de las autoridades de Ibagué en los alrededores de la Plaza de la 21, zona que se ha caracterizado por la inseguridad y el abandono.

En la intervención liderada por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué en articulación con las entidades territoriales como la Alcaldía Municipal, la Personería, la Contraloría y Ejercito Nacional, se lograron importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

“Este fue un operativo pensado en la seguridad y el bienestar de los ibaguereños, en un sector que la misma comunidad nos venía pidiendo intervenir. Escuchamos a la gente y estamos actuando con presencia institucional, recuperando el espacio público, mejorando las condiciones de limpieza y haciendo cumplir las normas. Queremos que los ciudadanos puedan transitar y vivir sus barrios en mejores condiciones”, asegura Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

Retorno de habitantes de calle

Según la información entregada por parte de las autoridades se lograron 9 retornos voluntarios de habitantes en condición de calle, además del traslado de 40 personas a fundaciones de apoyo social y la caracterización de 20 ciudadanos, acciones orientadas a facilitar procesos de atención y acompañamiento integral.

Como parte de las actividades de recuperación del entorno, fueron recolectadas 14 toneladas de residuos sólidos y se realizó el lavado de la calle 20, contribuyendo al embellecimiento y saneamiento de este tradicional corredor comercial de la capital tolimense.

Por otra parte, se hizo la revisión de antecedentes a 496 personas y 414 vehículos y motocicletas. Adicionalmente, se adelantaron tres verificaciones migratorias a establecimientos públicos y una a una persona, como parte de las acciones integrales de inspección y control desarrolladas en el sector.

Cierre de establecimientos de comercio

Se hizo la aplicación de sanciones y comparendos, además la suspensión a 7 establecimientos y la incautación de 71 kilogramos de productos cárnicos, fortaleciendo las labores de inspección, vigilancia y control en beneficio de la salud pública y el cumplimiento de la normatividad vigente.

En materia de seguridad y control ciudadano, se impusieron 28 comparendos a vehículos, se realizaron 8 inmovilizaciones y fueron incautadas 3 armas blancas, resultados que reflejan el compromiso institucional por mantener el orden y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia.