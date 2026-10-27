Autoridades de tránsito reportan la muerte de dos personas en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de tránsito de Ibagué confirmaron la muerte de dos personas en accidentes de tránsito que se presentaron en el sector del Cañón del Combeima y la zona de la variante cerca al barrio La Cartagena.

El primer caso sucedió en la noche del lunes 26 de octubre en el sector del Cañón del Combeima donde perdió la vida un joven de 15 años identificado como Miguel Andrés Mora Franco, también resultaron lesionadas dos personas más.

De acuerdo con las primeras indagaciones, entre las hipótesis que son materia de investigación se encuentran la posible conducción bajo los efectos del alcohol y la invasión del carril contrario es el reporte entregado por parte de la Secretaría de Movilidad.

“Un solo acto de imprudencia puede cambiarlo todo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, no invadas el carril contrario y no pongas tu vida ni la de los demás en riesgo. En la vía, una mala decisión puede ser irreversible”, aseguró Camilo Martínez, el secretario de Movilidad de Ibagué.

El segundo caso se registró en la madrugada del martes 27 de octubre en el barrio La Cartagena en el que una mujer habría muerto luego de ser arrollada por un vehículo de carga, por ahora las autoridades investigan la causas de este siniestro vial.