Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 oct 2026 Actualizado 16:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ibagué

Autoridades de tránsito reportan la muerte de dos personas en Ibagué

Los siniestros viales se registraron en el Cañón del Combeima y en la variante sur de la capital del Tolima.

Ibagué
Añadir Caracol Radio en Google

Ibagué

Las autoridades de tránsito de Ibagué confirmaron la muerte de dos personas en accidentes de tránsito que se presentaron en el sector del Cañón del Combeima y la zona de la variante cerca al barrio La Cartagena.

El primer caso sucedió en la noche del lunes 26 de octubre en el sector del Cañón del Combeima donde perdió la vida un joven de 15 años identificado como Miguel Andrés Mora Franco, también resultaron lesionadas dos personas más.

De acuerdo con las primeras indagaciones, entre las hipótesis que son materia de investigación se encuentran la posible conducción bajo los efectos del alcohol y la invasión del carril contrario es el reporte entregado por parte de la Secretaría de Movilidad.

“Un solo acto de imprudencia puede cambiarlo todo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, no invadas el carril contrario y no pongas tu vida ni la de los demás en riesgo. En la vía, una mala decisión puede ser irreversible”, aseguró Camilo Martínez, el secretario de Movilidad de Ibagué.

El segundo caso se registró en la madrugada del martes 27 de octubre en el barrio La Cartagena en el que una mujer habría muerto luego de ser arrollada por un vehículo de carga, por ahora las autoridades investigan la causas de este siniestro vial.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado