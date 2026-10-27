Café de Acevedo, Huila, estuvo presente en el triunfo de China en el Mundial de Baristas

Neiva

El café colombiano volvió a destacarse en el escenario internacional. Pan Wei se coronó campeón del Campeonato Mundial de Baristas 2026, cuya final se disputó este domingo en el marco de World of Coffee Panamá, con un café de especialidad producido en el sur del Huila.

El grano utilizado fue un Geisha con proceso lavado, cultivado por el caficultor Jhoan Vergara en su finca Las Flores, ubicada en el municipio de Acevedo. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el resultado a través de sus redes sociales, destacando el reconocimiento internacional a la calidad de los cafés colombianos.

La historia detrás de este triunfo comenzó cuando Vergara tenía 16 años. Actualmente, con 32, lidera una finca de 16 hectáreas, de las cuales 14 están dedicadas al cultivo de café y dos corresponden a una reserva natural. “Contamos con 65.000 árboles y actualmente 47 personas trabajan allí”, explicó el productor.

En Las Flores cultivan variedades como Geisha, Tabi, Bourbon Rojo, Java, Maracaturra y Caturra Chiroso, entre otras. Su producción llega a mercados de Asia, Europa, Australia y Estados Unidos. Además, el caficultor espera regresar a Colombia este jueves, mientras adelanta nuevos negocios internacionales impulsados por la vitrina que le abrió el campeonato en Panamá.