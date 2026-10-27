Kiss le dice adiós a las giras en el primer adelanto de su nuevo documental “End of the Road”

La banda de rock estadounidense Kiss publicó este martes el nuevo tráiler de su próximo documental “End of the Road”.

Cincuenta años de historia de una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos culminaron en una última gira mundial de celebración.

¿Qué ofrecerá el documental?

El nuevo documental ofrecerá una mirada detrás de escena de la larga gira de despedida de Kiss, que arrancó en enero de 2019 y concluyó con un gran final en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 2 de diciembre de 2023.

Lea también: Jay-Z encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2027

¿Qué mostrará?

El nuevo tráiler presenta a Kiss en el escenario, pero también muestra algunos de los momentos más difíciles de la gira, como cuando Gene Simmons, deshidratado, tuvo que tocar sentado durante un concierto en Brasil.

El tráiler termina con un fragmento de una entrevista con Simmons, todavía con todo su maquillaje y disfraz de “el demonio”, reflexionando sobre el final de la banda:

“Emocionalmente, no me afectará hasta que llegue”, dice.

¿Quién lo dirigió y cuándo se estrenará?

“Kiss: End of the Road” fue dirigido por DJ Viola y su estreno está previsto para el 19 de noviembre, durante una transmisión en vivo especial en el sitio web de Kiss.

¿Cómo se podrá ver?

Los seguidores ya pueden adquirir su acceso a la transmisión y dispondrán de un plazo de siete días para ver “End of the Road” tras su estreno.

Le puede interesar: Sofía Vergara y Dan Reynolds de Imagine Dragons fueron vistos cenando juntos: ¿Qué hay entre ellos?

¿Cuándo llegará a las plataformas?

Se espera que el documental llegue a otras plataformas en los próximos meses.

¿Kiss volverá a los escenarios?

Si bien la gira “End of the Road” marcó el último tour de Kiss, la banda regresó a los escenarios el otoño pasado para un evento especial de varios días en Las Vegas, titulado “Kiss Kruise: Land-Locked in Vegas”.

Está previsto que el evento regrese este año, celebrándose del 13 al 15 de noviembre en el Virgin Hotels Las Vegas.

Vea el tráiler aquí: