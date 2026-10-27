Video: Jorge Carrascal sigue en buen momento, marca gol agónico y mantiene líder al Flamengo

Flamengo le empieza a dar vuelta a la página, luego de lo que fue su dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores, tras empatar 0-0 en el marcador global con Estudiantes de La Plata, para luego caer elminado en los lanzamientos desde el punto penalti.

El Mengao sacó adelante un partido durísimo en casa este lunes frente a Atlético Mineiro, el cual se definió 3-2 a favor del Fla, con un gol de Jorge Carrascal a los 90+9 minutos.

El cartagenero, que había ingresado al terreno de juego a los 69 minutos por el ecuatoriano Gonzalo Plata, asumió un lanzamiento desde el punto penalti en tiempo de descuento. El mediocampista cobró ajustado a la base del poste derecho del arco defendido por Gabriel Delfim, quien acertó la dirección, pero no logró llegar a contener el disparo.

Este es el octavo gol de Jorge Carrascal en el presente año con el Flamengo, registrando también 11 asistencias. Por el Brasileirao, Carrascal registra siete anotaciones y ocho pasegoles.

¿Quiénes hicieron los otros goles del partido?

Atlético Mineiro abrió el marcador a los 7 minutos por intermedio de Bernard; Flamengo lo dio vuelta con tantos de Gonzalo Plata, a los 34 minutos, y del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, a los 41. Renan Lodi empató a los 59; decretando el 3-2 definitivo Jorge Carrascal a los 90+9 minutos.

Jugadas 32 fechas, Flamengo lidera el Brasileirao con 70 puntos, uno más que Palmeiras, segundo con 69. La lucha está cerrada entre ambos equipos, ubicándose Cruzeiro en la tercera posición con 54 puntos, los mismo que Athletico Paranaense, ambos en zona de clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores.