Balón de Oro 2026: Conozca la lista completa de los 30 mejores jugadores del mundo en el año. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images) / Jeff Spicer - UEFA

Harry Kane fue elegido ganador del Balón de Oro masculino 2026, tras una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. El delantero se quedó con el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes completaron el podio de la votación.

La clasificación reunió a varias de las principales figuras del fútbol internacional. El París Saint-Germain y el Bayern Munich tuvieron de los representantes destacados, mientras que el listado también incluyó futbolistas de la Liga inglesa, española y otras competiciones mundiales.

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El top 30 del Balón de Oro masculino

Este fue el orden de la clasificación publicada por la organización:

1. Harry Kane — Bayern Múnich

2. Kylian Mbappé — Real Madrid

3. Lamine Yamal — Barcelona

4. Rodri — Manchester City

5. Lionel Messi — Inter Miami

6. Khvicha Kvaratskhelia — PSG

7. Ousmane Dembélé — PSG

8. Erling Haaland — Manchester City

9. Michael Olise — Bayern Múnich

10. Fabián Ruiz — PSG

Vea la lista completa:

Luis Díaz, entre los mejores del mundo

El colombiano ocupó la casilla 24, después de una temporada destacada con el Bayern Múnich. Durante la campaña 2025-2026 disputó 51 partidos en todas las competiciones, con un balance de 26 goles y 20 asistencias. Además, fue parte importante del equipo alemán en la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

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Aunque no logró ingresar entre los 20 primeros, Díaz se ubicó por delante de figuras como Marquinhos, Bruno Fernandes y Sadio Mané. Su presencia en la lista ratificó el protagonismo que alcanzó en el fútbol europeo durante su primera temporada con el conjunto bávaro.

Esta se convierte en la segunda vez que ‘Lucho’ está en la lista de los 30 mejores. Su primera vez fue en el año 2022, mismo año que fichó por el Liverpool, en aquella ocasión terminó en la casilla número 17, su mejor puesto hasta el momento.