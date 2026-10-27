El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la elección del Balón de Oro 2026 y los méritos de Harry Kane.
¿Junior se va a meter a los 8 o es puro humo? El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrtián Magnoli hablaron sobre la ceremonia del Balón de Oro y el galardón otorgado a Harry Kane. Adrián dijo: “Ayer me preguntaste quién quería que fuera el ganador del Balón de Oro y dije Kane, Lamine ganó el Mundial, pero no se destacó tanto y Mbappé se quedó solo con los goles inservibles”. Sobre el tema Steven agregó: “Me pareció bonita, pero extensa la ceremonia, alcance a ir al médico y volver. Una época como la de Messi y Cristiano no la vamos a volver a ver en muchos años”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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