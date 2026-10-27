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El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la elección del Balón de Oro 2026 y los méritos de Harry Kane.

Harry Kane, del FC Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, recibe el Balón de Oro masculino de manos de Ronaldo durante la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Palladium Theatre el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images)

Harry Kane, del FC Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, recibe el Balón de Oro masculino de manos de Ronaldo durante la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Palladium Theatre el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images) / Jeff Spicer - UEFA

Harry Kane, del FC Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, recibe el Balón de Oro masculino de manos de Ronaldo durante la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Palladium Theatre el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images)
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¿Junior se va a meter a los 8 o es puro humo? El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrtián Magnoli hablaron sobre la ceremonia del Balón de Oro y el galardón otorgado a Harry Kane. Adrián dijo: “Ayer me preguntaste quién quería que fuera el ganador del Balón de Oro y dije Kane, Lamine ganó el Mundial, pero no se destacó tanto y Mbappé se quedó solo con los goles inservibles”. Sobre el tema Steven agregó: “Me pareció bonita, pero extensa la ceremonia, alcance a ir al médico y volver. Una época como la de Messi y Cristiano no la vamos a volver a ver en muchos años”.

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