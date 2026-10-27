Harry Kane, del FC Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, recibe el Balón de Oro masculino de manos de Ronaldo durante la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Palladium Theatre el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images) / Jeff Spicer - UEFA

¿Junior se va a meter a los 8 o es puro humo? El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2026 00:00:00 51:34 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrtián Magnoli hablaron sobre la ceremonia del Balón de Oro y el galardón otorgado a Harry Kane. Adrián dijo: “Ayer me preguntaste quién quería que fuera el ganador del Balón de Oro y dije Kane, Lamine ganó el Mundial, pero no se destacó tanto y Mbappé se quedó solo con los goles inservibles”. Sobre el tema Steven agregó: “Me pareció bonita, pero extensa la ceremonia, alcance a ir al médico y volver. Una época como la de Messi y Cristiano no la vamos a volver a ver en muchos años”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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