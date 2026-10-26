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26 oct 2026 Actualizado 21:02

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El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los clásicos que se jugaron en el mundo en el fin de semana.

Edwin Cardona celebra su gol en el clásico ante el Medellín / Colprensa.

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¿Nacional o América, cuál es mejor equipo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre el clásico entre Nacional y Medellín, con victoria del conjunto verdolaga. Steven dijo: “El Medellín no tiene ni fútbol ni suerte. Y fue una típica pelea de boxeo, el Medellín atacando y dando buenos golpes, pero Nacional saca un izquierdazo y gana la pelea”. Sobre el tema Adrián agregó: “Y eso que perdonó a Nacional en el primer tiempo, estaba jugando bien, Martegani no tenía que ser el gran protagonista y en el segundo tiempo se cayó”.

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