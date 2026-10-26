Edwin Cardona celebra su gol en el clásico ante el Medellín / Colprensa.

¿Nacional o América, cuál es mejor equipo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2026 00:00:00 49:39 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre el clásico entre Nacional y Medellín, con victoria del conjunto verdolaga. Steven dijo: “El Medellín no tiene ni fútbol ni suerte. Y fue una típica pelea de boxeo, el Medellín atacando y dando buenos golpes, pero Nacional saca un izquierdazo y gana la pelea”. Sobre el tema Adrián agregó: “Y eso que perdonó a Nacional en el primer tiempo, estaba jugando bien, Martegani no tenía que ser el gran protagonista y en el segundo tiempo se cayó”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube