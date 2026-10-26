El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza los clásicos que se jugaron en el mundo en el fin de semana.
¿Nacional o América, cuál es mejor equipo en Colombia? El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre el clásico entre Nacional y Medellín, con victoria del conjunto verdolaga. Steven dijo: “El Medellín no tiene ni fútbol ni suerte. Y fue una típica pelea de boxeo, el Medellín atacando y dando buenos golpes, pero Nacional saca un izquierdazo y gana la pelea”. Sobre el tema Adrián agregó: “Y eso que perdonó a Nacional en el primer tiempo, estaba jugando bien, Martegani no tenía que ser el gran protagonista y en el segundo tiempo se cayó”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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