Dos menores de 14 y 17 años fueron asesinados en hechos aislados en Soledad, Atlántico

Dos menores de edad fueron asesinados en hechos aislados registrados en el municipio de Soledad, Atlántico. Los casos ocurrieron en los barrios Villa Katanga y Viña del Rey, donde se reportaron ataques con arma de fuego que también dejaron a otros jóvenes heridos.

El primer hecho se registró en el sector de Villa Katanga, donde hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda y dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba en la terraza.

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En el ataque murió un adolescente de 14 años, quien recibió una herida mortal. Aunque fue trasladado a un centro asistencial cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida.

En el mismo hecho resultaron heridos una menor de 13 años, quien recibió dos impactos de bala, y otro adolescente de 14 años, quien sufrió una lesión en la cabeza y permanece con pronóstico reservado. También resultó lesionado Justin Junior Rivera, de 18 años, quien recibió tres heridas en el tórax y cuyo pronóstico también es reservado.

De acuerdo con información preliminar conocida a través de testigos, el adolescente fallecido habría sostenido una riña bajo la lluvia con otros jóvenes, presuntamente pertenecientes a una pandilla del sector. Esta versión deberá ser verificada por las autoridades dentro de la investigación.

Otro adolescente fue asesinado en Viña del Rey

En un segundo caso, registrado el lunes 26 de octubre en el barrio Viña del Rey, fue asesinado con arma de fuego un joven de 17 años.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el joven se movilizaba en una motocicleta junto con su agresor cuando este habría accionado un arma de fuego en su contra.

La información policial señala que el adolescente había sido aprehendido el pasado 25 de marzo por el delito de hurto. Además, las autoridades investigan una posible relación entre este homicidio y las disputas territoriales entre estructuras delincuenciales que operan en el municipio.

De manera preliminar, el reporte relaciona el caso con un posible ajuste de cuentas por el control territorial de las rentas criminales entre integrantes de las estructuras conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’.

Las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.