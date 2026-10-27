Alza de la energía a $936 por kilovatio preocupa a gremios del Atlántico

El incremento de las tarifas de energía representa una preocupación para los hogares y el sector productivo del Atlántico. Ante el precio del kilovatio que llegaría a $936 en noviembre, los gremios advierten sobre la presión económica que asumirán las familias y los establecimientos comerciales, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta la actividad económica.

Kelina Puche, presidenta ejecutiva de Intergremial Atlántico, señaló que el encarecimiento del servicio representa un gasto adicional que los hogares no tenían presupuestado y eleva los costos de operación de las empresas comerciales e industriales, con posibles consecuencias para su competitividad.

La dirigente gremial sostuvo que, además de discutir el impacto de las tarifas, es necesario fortalecer las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía para reducir el consumo y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.

“Hoy tenemos dos caminos: moderamos voluntariamente nuestro consumo o nos exponemos a que las circunstancias nos obliguen a hacerlo”, afirmó Puche.

En ese sentido, propuso promover cambios de hábitos en los hogares, optimizar los procesos productivos y reducir el consumo durante las horas de mayor demanda. También insistió en que la gestión de la demanda debe complementarse con incentivos y mecanismos que reconozcan los ahorros, en lugar de depender exclusivamente del aumento de las tarifas.

Comerciantes advierten sobre mayores costos en la temporada de fin de año

La preocupación también fue expresada por los comerciantes de Barranquilla y el Atlántico, quienes consideran que el incremento del kilovatio podría afectar la rentabilidad de los negocios en uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Zandra López, presidenta del Comité Gremial Unidos por el Atlántico, advirtió que el aumento de la energía podría elevar los costos operativos de restaurantes, supermercados, centros comerciales y otros establecimientos.

Según la dirigente gremial, este incremento presionaría las finanzas de los negocios y podría trasladarse parcialmente a los consumidores mediante aumentos en los precios de bienes y servicios.

Ante esta situación, los gremios solicitaron al Gobierno nacional revisar el cálculo de las tarifas de energía para evitar que los costos sigan afectando la rentabilidad de las empresas y su capacidad de mantener sus operaciones.

El llamado se produce en vísperas de la temporada de fin de año, cuando los comerciantes esperan un mayor movimiento de clientes y ventas, pero también deben asumir gastos de funcionamiento que pueden reducir los márgenes de ganancia.

Ahorro energético y revisión de tarifas

Para Intergremial Atlántico, reducir el consumo es una de las medidas inmediatas que pueden adoptar los usuarios para moderar el gasto en electricidad. Sin embargo, Kelina Puche advirtió que el país también necesita soluciones estructurales para garantizar la estabilidad financiera del sector energético.

La dirigente señaló que la cadena energética enfrenta deudas acumuladas por billones de pesos y necesidades urgentes de inversión. Por ello, planteó recuperar la confianza de los agentes del mercado, facilitar mecanismos de financiación y fortalecer la infraestructura para mejorar la confiabilidad del suministro.

Así, mientras los comerciantes piden revisar el cálculo de las tarifas para evitar mayores afectaciones a sus negocios, Intergremial Atlántico insiste en que el país debe avanzar tanto en el uso eficiente de la energía como en soluciones que permitan garantizar un servicio confiable y financieramente sostenible.