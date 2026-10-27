Dólar HOY 27 de octubre 2026 en Colombia: inicia la jornada de este martes a la baja

La divisa estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos, tales como, el petróleo, el café, las flores y alimentos de la canasta familiar. Es por ello que su variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Banco de la República

Para este 27 de octubre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.157,94 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 23 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense comienza la jornada del martes con un decrecimiento de 27.07 pesos colombianos.

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Dólar a cop

Las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 27 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3,129 - Venta a $3.210

Compran a $3,129 - Venta a $3.210 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.200

Compran a $3.150 - Venta a $3.200 Cúcuta: Compran a $3.150 - Venta a $3.200

Compran a $3.150 - Venta a $3.200 Medellín: Compran a $3.058 - Venta a $3.176

Compran a $3.058 - Venta a $3.176 Pereira: Compran a $3.120 - Venta a $3.200

Por lo habitual el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.209,11 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un decrecimiento de $2,54 pesos colombianos y una variación del -0.11%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este martes 27 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.230,15 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró una baja de $35,33 pesos colombianos, equivalente al -1,56%

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes , el barril de Brent abrió con una cotización de 110,01 dólares, lo que representa una perdida del 0,71% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,90 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,52 dólares.

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Petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 100,92 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento de 0,75%. Para hoy 27 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 102,82 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 100,56 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este martes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 80.147 dólares, lo que representa una variación de 511 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 0,82%.

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