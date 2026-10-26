Colombia y Canadá buscan fortalecer sus relaciones comerciales tras 15 años del TLC

Colombia y Canadá analizaron nuevas oportunidades de comercio e inversión durante el XV Diálogo Canadá-Colombia, realizado en Bogotá y organizado por la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, en alianza con la Embajada de Canadá.

El encuentro, que se llevó a cabo el 23 de octubre, reunió a representantes de ambos gobiernos, empresarios e inversionistas para discutir los avances y los retos de la relación económica entre los dos países, cuando se cumplen 15 años del Tratado de Libre Comercio.

”En estos 15 años que llevamos con el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, lo único que podemos decir es que hay pronósticos positivos. La inversión en Canadá en Colombia ha cuadriplicado y en algunos casos habido crecido ocho veces desde que se firmó el (TLC)”, dijo Sonia Cortés, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense a Caracol Radio.

Durante la jornada se abordaron temas como minería, hidrocarburos, transición energética, agroindustria, educación, innovación y tecnología. También se discutieron las condiciones necesarias para atraer inversión y fortalecer el intercambio comercial.

Uno de los objetivos del diálogo es recoger las conclusiones de los paneles en un informe que pueda servir como insumo para el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.

Finalmente, la iniciativa busca que las discusiones entre los sectores público y privado se traduzcan en propuestas concretas para fortalecer la relación bilateral y generar oportunidades económicas para el país.