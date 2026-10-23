Dólar HOY 23 de octubre 2026 en Colombia: la divisa abre la jornada con descenso de $6,46 pesos

La moneda estadounidense es la divisa más recurrente para la compra y venta en el mercado internacional y desempeña un papel clave en productos colombianos, como el café, el petróleo, las flores, entre otros. Por este motivo, las variaciones de divisa afectan a diferentes sectores de la economía, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Valor del dólar hoy

Para este 23 de octubre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.185,01 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 21 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense descendió en $6,46 pesos respecto a la tasa del día anterior, que se había situado en $3.191,47 pesos.

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Además, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) disminuyó un 18.35% (715.81 Pesos) en referencia al 23 de octubre de 2025 y se redujo un 0.74% (23.65 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Valor del dólar hoy en Colombia

En Colombia, las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente.

Para este 23 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3.163 | Venta a $3.238

Compran a $3.163 | Venta a $3.238 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compra a $3.200 | Venta a $3.245

Compra a $3.200 | Venta a $3.245 Medellín: Compran a $3.081 - Venta a $3,187

Compran a $3.081 - Venta a $3,187 Pereira: Compran a $3.150 - Venta a $3.220

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra. Por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón.

Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2,225.45 pesos colombianos.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este viernes 23 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de 2,267.03 pesos colombianos.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de US$115,02 por barril, lo que representa un crecimiento de 1,67% frente al cierre anterior.

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Cabe señalar que esta es la primera vez desde mayo que el crudo supera la barrera de los 115 dólares el barril.

Bitcoin a dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este viernes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 81.800 dólares, lo que representa una leve variación positiva de aproximadamente +0,61% respecto a la cifra de ayer.

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