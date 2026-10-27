Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC
Se priorizará atender a usuarios residenciales y pequeños comercios.
El país entra en racionamiento programado de gas natural a partir de este martes 27 de octubre hasta que termine la reparación de la planta de importación de gas SPEC. Priorizarán atender a usuarios residenciales y pequeños comercios.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...