Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC. Imagen de referencia de gas natural. / Javier Zayas Photography

El país entra en racionamiento programado de gas natural a partir de este martes 27 de octubre hasta que termine la reparación de la planta de importación de gas SPEC. Priorizarán atender a usuarios residenciales y pequeños comercios.

Noticia en desarrollo...