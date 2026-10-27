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27 oct 2026 Actualizado 11:43

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Economía

Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC

Se priorizará atender a usuarios residenciales y pequeños comercios.

Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC. Imagen de referencia de gas natural.

Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC. Imagen de referencia de gas natural. / Javier Zayas Photography

Colombia entra en racionamiento programado de gas natural por reparación de la planta de gas SPEC. Imagen de referencia de gas natural.
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El país entra en racionamiento programado de gas natural a partir de este martes 27 de octubre hasta que termine la reparación de la planta de importación de gas SPEC. Priorizarán atender a usuarios residenciales y pequeños comercios.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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