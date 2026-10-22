GeoPark adquiere su tercer bloque de petróleo en Vaca Muerta, Argentina por $60,5 millones USD

Por los micrófono de 6AM W, pasó Felipe Bayón CEO de GeoPark para contar el alcance tan grande que ha logrado en Argentina por medio del fracking y los barriles de petróleo.

GeoPark es una compañía de energía líder con más de 20 años de operaciones en América Latina, anunció el pasado martes 21 de octubre que le fue adjudicado el Bloque Corralera Noreste Argentina, con lo que amplía su posición en Vaca Muerta y fortalece su plataforma de crecimiento de largo plazo en el país.

“Esto, nos permite ampliar la base productiva por muchísimos más años, pensar en tener una presencia relevante en Argentina para hacer fracking, y una cosa que es también fundamental, que esa experiencia que tenemos y que seguimos profundizando en Argentina la podamos traer a Colombia para ojalá hacer fracking en Colombia”. mencionó Bayón.

Bayón, comenta que entraron a hacer fracking en Argentina a mediados de octubre de 2025, llevan cerca de un año, donde han podido perforar y subir la producción de 1.400 barriles de petróleo por día a 5.000 barriles por día. Además, afirma que en diciembre arrancan una campaña intensa de perforación que durará para los próximos tres años.

“Hay que estar abierto al debate pero el debate no puede ser un titular o un trino el debate tiene que ser más profundo, científico, con evidencia y en ese sentido Argentina precisamente yo creo que es un buen ejemplo Estados Unidos”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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