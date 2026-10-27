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27 oct 2026 Actualizado 03:54

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Bogotá

Metro de Bogotá cuenta con más de 400 vacantes: conozca cómo aplicar

La convocatoria requiere desde electricistas hasta ingenieros para la construcción de la línea del metro.

Metro de Bogotá, imagen de referencia. Fotos: Getty images y Alcaldía de Bogotá

Metro de Bogotá, imagen de referencia. Fotos: Getty images y Alcaldía de Bogotá

Metro de Bogotá, imagen de referencia. Fotos: Getty images y Alcaldía de Bogotá

Viviana Esquivel J.

Bogotá
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Este martes 27 de octubre la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevará a cabo una jornada de empleo con más de 400 vacantes para el Metro de la ciudad en la localidad de Santa Fe, ubicada en Conviventia de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En esta convocatoria participan empresas públicas y privadas como CHEC, Adecco y Metro Línea 1, con ofertas que van desde la primaria hasta para quienes buscan su primer empleo sin experiencia laboral.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los trabajos de construcción se centrarán en avenidas principales de Bogotá como la avenida Caracas, la avenida Primero de Mayo, la avenida Villavicencio y la calle Primera.

Lea también: Feria de empleo en el Portal Eldorado con 300 vacantes en Bogotá: perfiles, requisitos y fechas

Conozca las vacantes disponibles:

  • Electricista
  • Maestro(a) de Obra
  • Soldador(a)
  • Conductor(a)
  • Ayudante de Almacén
  • Ayudante y Auxiliar de Obra
  • Auxiliar Eléctrico
  • Auxiliar de Tráfico
  • Auxiliar Eléctrico
  • Oficial de Acueducto y Alcantarillado
  • Operador(a) de Minicargador y Excavadora
  • Oficial de Obra y Redes Húmedas
  • Oficial de Albañilería
  • Cadenero(a) II
  • Operador(a) Forestal
  • Técnico(a) Eléctrico
  • Técnico(a) de Mantenimiento HVAC
  • Técnico(a) PCI
  • Oficial Hidráulico
Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo participar en la convocatoria de empleo del metro de Bogotá?

Los ciudadanos interesados en postularse pueden consultar los términos de cada una de las vacantes y registrarse AQUÍ.

El Distrito recalcó que el proceso no requiere intermediarios ni pagos, por lo que la postulación será únicamente por los canales oficiales de la Alcaldía.

Le puede interesar: Nueva convocatoria de empleo en Bogotá y Cundinamarca: Conozca los cargos y requisitos

Esta feria hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, con la que el Distrito busca ofertar más de 7.000 oportunidades laborales en la ciudad.

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