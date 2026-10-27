Metro de Bogotá cuenta con más de 400 vacantes: conozca cómo aplicar

Metro de Bogotá, imagen de referencia. Fotos: Getty images y Alcaldía de Bogotá

Este martes 27 de octubre la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevará a cabo una jornada de empleo con más de 400 vacantes para el Metro de la ciudad en la localidad de Santa Fe, ubicada en Conviventia de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En esta convocatoria participan empresas públicas y privadas como CHEC, Adecco y Metro Línea 1, con ofertas que van desde la primaria hasta para quienes buscan su primer empleo sin experiencia laboral.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los trabajos de construcción se centrarán en avenidas principales de Bogotá como la avenida Caracas, la avenida Primero de Mayo, la avenida Villavicencio y la calle Primera.

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Conozca las vacantes disponibles:

Electricista

Maestro(a) de Obra

Soldador(a)

Conductor(a)

Ayudante de Almacén

Ayudante y Auxiliar de Obra

Auxiliar Eléctrico

Auxiliar de Tráfico

Auxiliar Eléctrico

Oficial de Acueducto y Alcantarillado

Operador(a) de Minicargador y Excavadora

Oficial de Obra y Redes Húmedas

Oficial de Albañilería

Cadenero(a) II

Operador(a) Forestal

Técnico(a) Eléctrico

Técnico(a) de Mantenimiento HVAC

Técnico(a) PCI

Oficial Hidráulico

Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá Ampliar Convocatoria de empleo, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá Cerrar

¿Cómo participar en la convocatoria de empleo del metro de Bogotá?

Los ciudadanos interesados en postularse pueden consultar los términos de cada una de las vacantes y registrarse AQUÍ .

El Distrito recalcó que el proceso no requiere intermediarios ni pagos, por lo que la postulación será únicamente por los canales oficiales de la Alcaldía.

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Esta feria hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, con la que el Distrito busca ofertar más de 7.000 oportunidades laborales en la ciudad.

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