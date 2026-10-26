Créditos hipotecarios disponibles para mayores de 70 años Colombia 2026: FNA y más ¿Cuánto prestan?

Las personas, al momento de comprar una vivienda o iniciar con mejoras para el hogar, utilizan un ‘crédito hipotecario’ como método para realizar el proceso, facilitando el dinero necesario para empezar las respectivas remodelaciones o agilizar la búsqueda de presupuesto para conseguir una casa a través del cumplimiento de ciertos acuerdos y obligaciones para subsanar el dinero emitido por la entidad bancaria.

Sin embargo, los requisitos para la aprobación de esta modalidad económica exigen que la persona no tenga una edad mayor a los 70 años por temas de garantías, siendo un impedimento que condiciona a los solicitantes que se encuentran o tienen más de esa edad.

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¿Qué es un crédito hipotecario?

Según entidades bancarias como el banco BBVA, un crédito hipotecario funciona como un tipo de préstamo a largo plazo que facilita a las personas adquirir una vivienda y financiarla con más plazo de tiempo, así como también iniciar con la construcción o mejoramiento de esta si ya se tiene en el momento.

De esta manera, el préstamo suele ser recursivo al aplicarse para diferentes necesidades según lo que manifieste la persona, de manera que se obtiene el capital necesario y la entidad financiera tiene el inmueble como garantía de que el pago establecido al solicitante se haga efectivo en plazos de hasta máximo 30 años según la La Ley 546 de 1999.

Funciones de un crédito hipotecario

Este crédito, al momento de realizar la compra de un nuevo inmueble, de acuerdo a varias entidades bancarias, puede financiar la vivienda nueva o usada según estos parámetros:

Si la vivienda es (VIS) la entidad compra hasta el 80%

La vivienda no es (VIS) la entidad compra hasta el 70%

Sumado a esto, se tienen tasas de interés fijas y sistemas de amortización que especifican y le dan flexibilidad a la persona en cómo realizar los respectivos pagos y bajo qué modalidad, si es por pesos colombianos o URV.

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Diferencias entre pago con pesos colombianos y URV

Según BBVA, la diferencia principal de estas dos formas para pagar el dinero producto del crédito hipotecario varía en que, con pesos colombianos la tasa de interés se mantiene igual durante todo el plazo del préstamo, lo que significa que se paga una misma cuota cada mes.

Mientras que optar por pago por medio de URV la tasa de interés puede cambiar con el tiempo, por lo que las cuotas mensuales pueden aumentar o bajar debido a la inflación.

Teniendo cada una beneficios y rentabilidades diferentes, las cuales establecerá la entidad bancaria donde se solicitó el préstamo, evaluándose la capacidad de pago de la persona solicitante.

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Entidades bancarias que permiten un crédito bancario a personas mayores de 70 años

Dentro de las entidades financieras en Colombia estas son las que permiten adquirir un crédito hipotecario si supero el margen común de los 70 años de edad

Banco BBVA: pueden solicitarlo personas hasta desde los 18 hasta los 74 años de edad.

pueden solicitarlo personas hasta desde los 18 hasta los 74 años de edad. Banco Popular: pueden solicitarlo personas hasta desde los 18 hasta los 75 años de edad.

pueden solicitarlo personas hasta desde los 18 hasta los 75 años de edad. Banco de Bogotá: pueden solicitarlo personas pensionadas.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tiene como edades mínimas para acceder a un crédito hipotecario hasta los 70 años, junto con otras entidades financieras como el Banco Caja Social, Banco Av Villas y Banco Agrario.

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