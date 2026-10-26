La Superintendencia de servicios Públicos intensifica vigilancia a generadoras de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que reforzará las acciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas generadoras de energía para verificar que estén cumpliendo sus compromisos de respaldo al suministro eléctrico nacional y la correcta aplicación de los recursos provenientes del cargo por confiabilidad.

La decisión se da tras las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella durante su más reciente alocución, en la que pidió fortalecer el seguimiento a las compañías del sector energético. Según la entidad, las acciones buscan proteger a los usuarios, fortalecer la confiabilidad del servicio y responder a los desafíos energéticos que enfrenta el país.

La Superservicios explicó que los colombianos pagan en sus facturas de energía un cargo por confiabilidad destinado a garantizar la disponibilidad del suministro en momentos de alta demanda. Por ello, revisará que las empresas que reciben estos recursos estén cumpliendo las obligaciones adquiridas y, de encontrar posibles incumplimientos, adelantará las medidas de control dentro de sus competencias.

La entidad indicó que desde el inicio del actual Gobierno ha realizado visitas de inspección, mesas de seguimiento y actuaciones de vigilancia a las generadoras de energía, labores que ahora serán intensificadas para identificar eventuales fallas y prevenir riesgos para el abastecimiento eléctrico.

Además, la Superintendencia se sumó a la campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas promovida por el Gobierno, invitando a hogares, empresas e instituciones públicas a hacer un uso responsable de estos recursos para contribuir a su disponibilidad y sostenibilidad.