¿Cuánto tendría que subir SMLV en 2027 para llegar a $2.000.000 sin auxilio de transporte?

Anualmente, el ajuste del salario mínimo en Colombia concentra la conversación entre la expectativa de empleados y empresarios, y para este 2026 el debate alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión. Esto, debido al intento del Gobierno Nacional de implementar el concepto de “salario vital”

Bajo este escenario, las negociaciones del salario mínimo en Colombia ya están en curso desde el 9 de octubre y tienen como fecha límite el 30 de diciembre para establecer el SMLV del 2027. Esta reunión es liderada por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPPSL), un organismo tripartito creado por la Ley 278 de 1996.

¿Cuál es el cálculo del salario mínimo para Colombia en el 2027?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el SMLV en Colombia actualmente es de $1.750.905. Con base en esta cifra, para obtener un salario de $2.000.00 sin auxilio de transporte en 2027 se requeriría un aumento de $249.095, es decir un 14,23%

Sin embargo, según un estudio del Politécnico Gran Colombiano, el panorama que manejan los especialistas para 2027 habla del 5% al 8%, lo que llevaría el salario básico a un rango entre $1.838.450 y $1.891.000, sin contar el auxilio de transporte. Estas cifras no son oficiales, aunque dan una proyección a los posibles resultados del salario.

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¿Cómo se define el salario mínimo en Colombia?

El ajuste se define bajo la Ley 278 de 1996 y evalúa tres componentes clave en la mesa de concertación:

1. El costo de vida (Inflación): La base de la negociación es la inflación del año (el aumento no puede ser inferior a este dato para proteger el poder adquisitivo), sumado a la Productividad Total Factorial y la meta de inflación del Banco de la República.

Indicadores Económicos: Se analiza el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el comportamiento del empleo formal en el país. Equilibrio de Posturas: Los trabajadores piden un aumento alto para que les alcance para la canasta familiar, por otro lado los empresarios piden un aumento moderado para que no se les disparen los costos y no tener que despedir personal.

Existen diferentes debates que están evaluando la posibilidad de mantener o eliminar el auxilio de transporte. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que la decisión dependerá del consenso entre empresarios y trabajadores.

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