¿Cuántos jugadores ingleses han ganado el Balón de Oro? La lista tras la consagración de Harry Kane

Harry Kane, del FC Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, recibe el Balón de Oro masculino de manos de Ronaldo durante la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Palladium Theatre el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. (Photo by Jeff Spicer - UEFA/UEFA via Getty Images) / Jeff Spicer - UEFA

El Balón de Oro, entregado desde el año 1956, es el trofeo con mayor relevancia en el plano mundial del fútbol. Es entregado por la revista France Football al mejor jugador del mundo de la temporada.

Ahora, en esta edición, el inglés Harry Kane, que milita en el Bayern Múnich, se quedó con el galardón. Su rendimiento en la temporada 2025/2026 le dio buenas estadísticas que le ayudaron a quedarse con el máximo reconocimiento dentro del balompié.

¿Cuáles han sido los últimos 10 ganadores del Balón de Oro?

La entrega de este mérito deportivo celebró su edición #70, en donde a lo largo de los años se destacaron leyendas y figuras del fútbol que se coronaron por sus hazañas y desempeño a lo largo de su carrera deportiva.

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Según el portal oficial del Ballon d’Or estos son los jugadores que alcanzaron el premio

Edición 2025: Ousmane Dembélé

Edición 2024: Rodri

Edición 2023: Lionel Messi

Edición 2022: Karim Benzema

Edición 2021: Lionel Messi

Edición 2019: Lionel Messi

Edición 2018: Luka Modrić

Edición 2017: Cristiano Ronaldo

Edición 2016: Cristiano Ronaldo

Edición 2015: Lionel Messi

Jugadores ingleses ganadores del Balón de Oro

Así las cosas, Harry Kane, como ganador del trofeo en esta edición 2026, se convirtió en el quinto jugador inglés en condecorarse con este reconocimiento.

El último futbolista de Inglaterra que logró esta distinción fue la reconocida leyenda Michael Owen, cuando se encontraba jugando en el Liverpool FC en el año 2001.

Michael Owen (Edición 2001) - Liverpool FC

(Edición 2001) - Liverpool FC Kevin Keegan (Ediciones 1978 y 1979) - Hamburgo SV

(Ediciones 1978 y 1979) - Hamburgo SV Bobby Charlton (Edición 1966) - Manchester United

(Edición 1966) - Manchester United Stanley Matthews (Edición 1956) - Blackpool F. C

Pasaron 25 años para que un jugador inglés volviera a ganar el Balón de Oro, a pesar de que en ese lapso de tiempo otros exponentes del fútbol en Inglaterra hubieran podido quedarse con el título al quedar como segundos o terceros.

Futbolistas ingleses que quedaron en segundo lugar históricamente

Billy Wright (1957)

(1957) Bobby Charlton (1967 y 1968) Ganador en otra edición

(1967 y 1968) Ganador en otra edición Bobby Moore (1970)

(1970) Kevin Keegan (1977) Ganador en otra edición

(1977) Gary Lineker (1986)

(1986) David Beckham (1999)

(1999) Frank Lampard (2005)

Vea aquí: Goles, títulos y más: los números de Alexia Putellas que la hicieron ganar el Balón de Oro 2026

Futbolistas ingleses que quedaron en tercer lugar históricamente

Duncan Edwards (1957)

(1957) Johnny Haynes (1961)

(1961) Jimmy Greaves (1963)

(1963) Alan Shearer (1996)

(1996) Steven Gerrard (2005)

(2005) Jude Bellingham (2024)

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