Goles, títulos y más: los números de Alexia Putellas que la hicieron ganar el Balón de Oro 2026

Alexia Putellas recibiendo el Balón de Oro 2026. A la derecha, Alexia Putellas con el Barcelona. Fotos: Getty Images

Este 26 de octubre la española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino 2026 y se consagró como la mejor futbolista del mundo tras lo hecho en la temporada 2025/2026.

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Cabe recordar que la catalana se quedó con el galardón por todo lo hecho con el FC Barcelona en la temporada ya mencionada, pues para la 2026/27, Putellas fichó por el London City Lionesses, de la Women’s Super League de Inglaterra.

En Caracol Radio le contamos todo lo que consiguió la futbolista para quedarse con el premio.

Los títulos de Alexia Putellas

Con la participación de Putellas en su última temporada con la escuadra culé, el Barcelona llenó de trofeos las vitrinas.

Putellas se consagró campeona de la Liga F y la UEFA Women’s Champions League, además de la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

¿Cuántos goles anotó Putellas en la temporada 2025/2026?

Putellas se embolsó en su marca personal la cifra de 26 goles en 53 partidos oficiales, además de 15 asistencias.

FC Barcelona

En la Liga F anotó 9 goles en 25 partidos jugados. En la UEFA Women’s Champions League marcó 7 goles en 11 partidos jugados. En la Copa de la Reina 3 goles y en la Supercopa de España 2 goles.

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Con la Selección de España

Con la Selección de España en la Women’s Nations League anotó 5 goles.

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