Colombia: el tercer país más hermoso según la revista Forbes
Colombia entra en la lista de los 50 países más hermosos del mundo según la revista Forbes.
Este 26 de octubre, la revista Forbes, sacó su lista de los 50 países más hermosos del mundo, en donde Colombia se encuentra en el tercer puesto a nivel mundial.
Para este listado, se tienen en cuenta factores como: ‘¿lugares dónde me gustaría vivir?’ ‘¿dónde me gustaría pasar mis vacaciones?’, estas y más preguntas se tienen en cuenta para clasificar y pertenecer a la lista.
En esta ocasión, un nuevo estudio del sitio web money.co.uk tiene como objetivo clasificar los 50 países más bellos del mundo, mediante el análisis de la cantidad de maravillas naturales en cada lugar, desde arrecifes de coral y selvas tropicales hasta volcanes, glaciares y más.
En el primer lugar, se encuentra Indonesia, que tiene una puntuación de 7.77 por sus cordilleras, paisajes, selvas y gran parte de selvas tropicales, además es donde se encuentra el Parque Nacional de Komodo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El segundo país, se trata de Nueva Zelanda, que tiene una puntuación de 7,27 sobre 10 y es conocida por sus picos montañosos, colinas ondulantes y varios glaciares y volcanes activos, esto hace que sea el escenario perfecto para realizar tantas películas, incluido El Señor de los Anillos, se hayan filmado allí.
Colombia, se encuentra en el tercer puesto con un puntaje de 7,16 sobre 10 en la escala de belleza natural, que al igual que Indonesia y Nueva Zelanda, Colombia tiene una larga costa y también cuenta con diversidad de paisajes, desde la Amazonía hasta los Andes.
¿Cuáles son los 50 países más hermosos según Forbes?
- Indonesia
- Nueva Zelanda
- Colombia
- Tanzania
- México
- Kenia
- India
- Francia
- Papúa Nueva Guinea
- Comoras
- Ecuador
- Estados Unidos
- Vanuatu
- Japón
- Islas Salomón
- Italia
- filipinas
- Perú
- Australia
- Costa Rica
- Noruega
- Argentina
- Granada
- Malasia
- Tonga
- Irán
- San Vicente y las Granadinas
- San Cristóbal y Nieves
- Chile
- China
- Samoa
- Bolivia
- Nicaragua
- Eritrea
- Jamaica
- Cabo Verde
- Grecia
- Tailandia
- Venezuela
- El Salvador
- Birmania
- Uganda
- Islandia
- Rusia
- República Dominicana
- Suiza
- Islas Marianas del Norte
- Haití
- Panamá
- Suecia
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