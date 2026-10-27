Colombia: el tercer país más hermoso según la revista Forbes

Este 26 de octubre, la revista Forbes, sacó su lista de los 50 países más hermosos del mundo, en donde Colombia se encuentra en el tercer puesto a nivel mundial.

Para este listado, se tienen en cuenta factores como: ‘¿lugares dónde me gustaría vivir?’ ‘¿dónde me gustaría pasar mis vacaciones?’, estas y más preguntas se tienen en cuenta para clasificar y pertenecer a la lista.

En esta ocasión, un nuevo estudio del sitio web money.co.uk tiene como objetivo clasificar los 50 países más bellos del mundo, mediante el análisis de la cantidad de maravillas naturales en cada lugar, desde arrecifes de coral y selvas tropicales hasta volcanes, glaciares y más.

En el primer lugar, se encuentra Indonesia, que tiene una puntuación de 7.77 por sus cordilleras, paisajes, selvas y gran parte de selvas tropicales, además es donde se encuentra el Parque Nacional de Komodo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El segundo país, se trata de Nueva Zelanda, que tiene una puntuación de 7,27 sobre 10 y es conocida por sus picos montañosos, colinas ondulantes y varios glaciares y volcanes activos, esto hace que sea el escenario perfecto para realizar tantas películas, incluido El Señor de los Anillos, se hayan filmado allí.

Colombia, se encuentra en el tercer puesto con un puntaje de 7,16 sobre 10 en la escala de belleza natural, que al igual que Indonesia y Nueva Zelanda, Colombia tiene una larga costa y también cuenta con diversidad de paisajes, desde la Amazonía hasta los Andes.

¿Cuáles son los 50 países más hermosos según Forbes?

Indonesia Nueva Zelanda Colombia Tanzania México Kenia India Francia Papúa Nueva Guinea Comoras Ecuador Estados Unidos Vanuatu Japón Islas Salomón Italia filipinas Perú Australia Costa Rica Noruega Argentina Granada Malasia Tonga Irán San Vicente y las Granadinas San Cristóbal y Nieves Chile China Samoa Bolivia Nicaragua Eritrea Jamaica Cabo Verde Grecia Tailandia Venezuela El Salvador Birmania Uganda Islandia Rusia República Dominicana Suiza Islas Marianas del Norte Haití Panamá Suecia

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