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27 oct 2026 Actualizado 22:35

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Colombia: el tercer país más hermoso según la revista Forbes

Colombia entra en la lista de los 50 países más hermosos del mundo según la revista Forbes.

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Photo: GettyImages / Barna Tanko

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Adriana Medina

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Este 26 de octubre, la revista Forbes, sacó su lista de los 50 países más hermosos del mundo, en donde Colombia se encuentra en el tercer puesto a nivel mundial.

Para este listado, se tienen en cuenta factores como: ‘¿lugares dónde me gustaría vivir?’ ‘¿dónde me gustaría pasar mis vacaciones?’, estas y más preguntas se tienen en cuenta para clasificar y pertenecer a la lista.

En esta ocasión, un nuevo estudio del sitio web money.co.uk tiene como objetivo clasificar los 50 países más bellos del mundo, mediante el análisis de la cantidad de maravillas naturales en cada lugar, desde arrecifes de coral y selvas tropicales hasta volcanes, glaciares y más.

En el primer lugar, se encuentra Indonesia, que tiene una puntuación de 7.77 por sus cordilleras, paisajes, selvas y gran parte de selvas tropicales, además es donde se encuentra el Parque Nacional de Komodo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El segundo país, se trata de Nueva Zelanda, que tiene una puntuación de 7,27 sobre 10 y es conocida por sus picos montañosos, colinas ondulantes y varios glaciares y volcanes activos, esto hace que sea el escenario perfecto para realizar tantas películas, incluido El Señor de los Anillos, se hayan filmado allí.

Colombia, se encuentra en el tercer puesto con un puntaje de 7,16 sobre 10 en la escala de belleza natural, que al igual que Indonesia y Nueva Zelanda, Colombia tiene una larga costa y también cuenta con diversidad de paisajes, desde la Amazonía hasta los Andes.

¿Cuáles son los 50 países más hermosos según Forbes?

  1. Indonesia
  2. Nueva Zelanda
  3. Colombia
  4. Tanzania
  5. México
  6. Kenia
  7. India
  8. Francia
  9. Papúa Nueva Guinea
  10. Comoras
  11. Ecuador
  12. Estados Unidos
  13. Vanuatu
  14. Japón
  15. Islas Salomón
  16. Italia
  17. filipinas
  18. Perú
  19. Australia
  20. Costa Rica
  21. Noruega
  22. Argentina
  23. Granada
  24. Malasia
  25. Tonga
  26. Irán
  27. San Vicente y las Granadinas
  28. San Cristóbal y Nieves
  29. Chile
  30. China
  31. Samoa
  32. Bolivia
  33. Nicaragua
  34. Eritrea
  35. Jamaica
  36. Cabo Verde
  37. Grecia
  38. Tailandia
  39. Venezuela
  40. El Salvador
  41. Birmania
  42. Uganda
  43. Islandia
  44. Rusia
  45. República Dominicana
  46. Suiza
  47. Islas Marianas del Norte
  48. Haití
  49. Panamá
  50. Suecia

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