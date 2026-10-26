El Tolima perdió $235 mil millones para el presupuesto regionalizado 2027

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador, Guillermo Alvira, confirmó que el departamento perdió más de $235 mil millones del presupuesto regionalizado con la caída del presupuesto que había sido aprobado en segundo debate, el Gobierno Nacional sacó por decreto el avalado en primer debate, lo que dejó al Tolima como unas de las regiones más afectadas por el recorte.

“El presupuesto pasó el primer debate, llegó a la plenaria, en ese segundo debate logramos recuperar $321 mil millones para el departamento, pero como ustedes se han dado cuenta ese proyecto se cayó, por un vicio de trámite, por decreto salió el que se había aprobado en las comisiones económicas que no tenía los recursos recuperados”, dijo Guillermo Alvira.

Según el representante a la Cámara, ahora lo que viene es hacer gestión ante el Gobierno Nacional para que a través de la presentación de proyectos se pueda jalonar los recursos para fortalecer la inversión en la región.

“El presupuesto regionalizado no es ley, el regionalizado es un documento que expide el Departamento Nacional de Planeación, pero que se aprueba con el presupuesto nacional, ahora viene el trabajo de la bancada para recuperarlos”, dijo Alvira.

Los recursos que se perdieron tienen que ver con el sector transporte en el que el recorte llegó a los $100 mil millones, sector minas y energía al 14% que afectará la entrega de subsidios de servicios públicos entre otros sectores que se ven golpeados con esta decisión.

“Para el 2026 se habían proyectado más de $1,7 billones y solo se apropiaron más de $600 mil millones que corresponden al 46%, acá lo que debemos es gestionar de la mano con los alcaldes y la gobernadora, la bancada va a trabajar porque el regionalizado no es ley”, destacó.

Finalmente resaltó que el Tolima había pasado del puesto 24 al 8 en materia de presupuesto con la recuperación de los $321 mil millones, pero que por ahora no se puede “llorar sobre la leche derramada”.