La meta es tener demolidos edificios afectados por el terremoto el 30 de noviembre: Alcalde de Cali

Luego que el pasado 10 de agosto Colombia viviera uno de los terremotos más fuertes de su historia, hoy casi tres meses después, en algunas zonas se han presentado inconvenientes con las estructuras que quedaron afectadas y que con las lluvias han aumentado sus daños, incluso se han derrumbado.

En el programa 6AM W de Caracol Radio habló el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien indicó cómo avanza la reconstrucción en su ciudad.

Demoliciones de estructuras afectadas por el terremoto:

El alcalde mencionó en entrevista con Caracol Radio que, en Cali hay 70 edificios aprobados para para ser demolidos: “de estos tenemos tres que ya fueron demolidos y removidos los escombros, tenemos once frentes de trabajo activos. La meta que nosotros tenemos es tener todos los edificios demolidos de aquí al 30 de noviembre esa es la meta que tenemos.

Agregó que están trabajando en los edificios que son de alta prioridad. Hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta que demoler un edificio es muy complejo, por ello pide paciencia y con la certeza que se está avanzando.

Recursos:

“Es un proceso que está avanzando al momento de las once demoliciones o de las catorce que ya ha habido en Cali las hemos pagado en su mayoría en un 80 % con recursos de la emergencia de Cali pero ya ingresaron los fondos del del Fondo Milagro y ya estamos demoliendo también con recursos del Fondo Milagro en el caso de Cali una demolición puede costar entre $900 millones y $2.000 millones”, indicó el alcalde.

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