Siniestro vial Manizales - Bogotá: una fallecida y dos heridos; la causa es materia de investigación

El Cuerpo Oficial de Bomberos atendiendo la emergencia por un siniestro vial en la carretera Manizales - Fresno. Foto suministrada.

Manizales

El siniestro vial sucedió en el kilómetro 12, de la vía al Magdalena, donde un carro que se dirigía en dirección al Alto de Letras se salió de la carretera cayendo por un precipicio de 70 metros.

Según el reporte inicial, la pareja que se movilizaba en la parte delantera no sufrió lesiones de consideración, ya que se encontraban afuera del automotor cuando llegaron los organismos de socorro, sin embargo, se percataron que una mujer de, aproximadamente, 60 años, que se movilizaba en el puesto de atrás, murió por el impacto. El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Manizales, Jorge Iván Quintero, entrega el reporte.

“Un vehículo con placas de Líbano (Tolima) rodó cerca de 70 metros, tres personas viajaban en él, dos resultaron heridos sin lesiones graves, no sabemos si se fueron expulsados mientras rodaban o se salieron. La persona que iba en la parte posterior quedó adentro y fue hallada sin signos vitales, el carro quedó ubicado en una obra de estabilidad box culvert”.

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De acuerdo con la información preliminar, los tres involucrados, posiblemente, se desplazaban a dicho municipio tolimense, aclaran que no bajaba por la carretera hacia Manizales.

Los heridos fueron trasladados a la Clínica de La Presentación, mientras que el cuerpo de la pasajera fue recuperado y entregado a las autoridades competentes.